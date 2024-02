Il Sudtirol vince contro il Bari, Valente: «Abbiamo fatto un passo in avanti»

Oggi pomeriggio il Sudtirol ha vinto 1 a 0 contro il Bari. Nel post-partita è intervenuto il tecnico Federico Valente per commentare il successo ottenuto contro i biancorossi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com:

«Nei primi 45 minuti abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto palla. Non abbiamo trovato gli spazi con la profondità, ma poi hanno fatto bene i ragazzi nella fase di non possesso. C’era tanta voglia di difendere con tutto quello che si ha, penso che quella sia la base per il nostro gioco. E’ un passo in avanti, sono 3 punti che ci aiutano però martedì c’è già un’altra partita che sarà durissima. Adesso bisogna recuperare bene, ma io con il pensiero sono già alla partita con la Reggiana».