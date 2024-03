La Nuova Venezia: “Vanoli perde Dembélé. Contro il Palermo non ci sarà”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma su Vanoli e la gara che affronterà domani contro il Palermo.

Seduta di lavoro per il Venezia nella mattinata di ieri e in quella di oggi per preparare la difficile sfida contro il Palermo. Per la sfida di domani allo stadio Barbera, rosa al completo per Vanoli to fatto salvo per Dembélé che già da ieri era indisponibile per una forte distorsione alla caviglia sinistra.

Il giovane difensore francese ha un gambaletto per tenere rigida la gamba infortunata. Vista la situazione pare davvero impossibile un suo il recupero per Palermo.