L’edizione odierna de “La Nuova Sardegna” si sofferma sulla sfida Cagliari-Palermo ma non solo per la Coppa Italia di domani ma quella che si gioca sul mercato per Prati e soprattutto Brunori nel mirino dei sardi.

Nella corsa all’attaccante alla fine spunta anche la pista B. Nel senso di serie B: Cheddira potrebbe lasciare Bari e ora il Cagliari sta valutando se è il caso di andare all’assalto del nazionale marocchino. Sul giocatore ci sarebbe stato anche un sondaggio della Salernitana. L’operazione sarebbe alla portata delle casse della società rossoblù. Eventualmente anche in prestito. A Ranieri serve qualche garanzia in più in attacco sino al ritorno dell’infortunato Lapadula.

E forse proprio il trasferimento a tempo sarebbe la soluzione migliore. Anche perché le alternative non decollano: per Petkovic il percorso sembra tortuoso e lungo. La sorte di Colombo potrebbe invece dipendere dalle decisioni del Milan nel reparto offensivo. E comunque dover aspettare le scelte e le strategie del Diavolo significherebbe dover attendere proprio la fine del mese e del mercato.

La pista B è quella che riguarderebbe i bomber della cadetteria nella scorsa stagione: su Pohjanpalo sembra che non ci siano per ora possibilità. Anche se il Venezia sta bussando forte per Altare. Per Brunori i rosanero stanno pensando a comprare e non a vendere. Ma non è detta l’ultima parola. Sempre sul fronte offensivo il Cagliari ha allungato il contratto a una delle sue giovani promesse, l’attaccante Jacopo Desogus: nuovo accordo sino al 30 giugno 2027.

Per la difesa è sempre in ballo il nome del maiorchino Raillo: il club lo considera incedibile, ma al giocatore potrebbe non dispiacere una esperienza ancora isolana però in serie A. Per Prati c’è una novità: presentata un’offerta di 5 milioni più bonus, la più alta finora arrivata alla Spal. Ed è ufficiale il passaggio in rossoblù del giovane difensore del Pescara Marius Etienne Catena: giocherà in Primavera. Intanto, assegnati ieri i numeri di maglia per la nuova stagione.