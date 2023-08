Il prossimo 19 agosto ripartirà la Serie B, campionato che si preannuncia interessantissimo fin dai nastri di partenza. E che vede, anche per quest’anno, tante protagoniste. Le squadre retrocesse dalla A, sicuramente, ma anche le squadre che in Cadetteria, lo scorso anno, hanno tenuto alta l’asticella della competitività, in alcuni casi lasciando scappare la grande occasione della promozione in finale.

Sarà come al solito un campionato avvincente, pieno di impegni e di conseguenti sorprese. Non serve altro che pazientare qualche settimana ancora e poi sarà tempo di Serie B, con tutte le emozioni ad essa collegate. Si preannuncia una stagione di battaglie. E a battagliare anzitutto sarà il Bari della famiglia De Laurentiis, ad un passo dalla Serie A lo scorso anno e fermato al fotofinish dal Cagliari di Sir Claudio Ranieri. La Bari ha sfiorato l’impresa, ripartirà per vincere il campionato. È la squadra favorita ad oggi, sicuramente quella che ha le certezze maggiori. Certo, poi parla il campo. Ma anche le quote proposte da Vivabet.it sono concordi nell’individuare il Bari come squadra favorita.

Alla pari dei Galletti però c’è anche la Sampdoria, il cui nuovo corso è improntato alla sostenibilità economica e al rilancio. I blucerchiati vogliono fermarsi quanto meno tempo possibile in Cadetteria e punteranno a scontare presto il loro anno di purgatorio. Si accoderà il Parma, orfano del ritirato Buffon e desideroso di rientrare nella massima serie. In questo valzer, che non esclude sorprese, c’è anche il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero sono reduci da anni di inferno e da una situazione di incertezza risolta solo lo scorso anno. Eppure, i playoff sfumarono sul più bello, all’ultima di campionato. Ora dalle parti del Barbera si sogna in grande e soprattutto ci si augura di poter strappare il pass per la Serie A in questa stagione calcistica. Per riportare una piazza calorosa in A dopo quasi un decennio di alti e bassi, conclusisi col fallimento del 2019. Il City Group, azionista di maggioranza del Palermo Calcio, ha le idee chiare: si deve tornare in Serie A nel minor tempo possibile.

Ceccaroni, Insigne, Desplanches, Stulac, Vasic, Mancuso, Lucioni. Ad oggi il mercato del Palermo ha portato questi rinforzi. Gente di esperienza e di categoria, su cui Eugenio Corini potrà puntare per lottare fino all’ultima giornata, inseguendo l’agognata promozione. La sensazione è che, tra le favorite, quest’anno il Palermo occupi un posto privilegiato. Anche per la voglia di rivalsa della piazza.