L’edizione odierna de “L’Unione Sarda” si sofferma sulla telenovela per Prati e titola “Prati tirato per la giacchetta” in riferimento al sorpasso dei sardi sul Palermo.

Secondo il quotidiano, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per definire il futuro del centrocampista della Spal. Il giovane centrocampista avrebbe fatto la sua scelta, privilegiando la destinazione sarda e la Serie A, ma il club estense ha promesso il calciatore al Palermo e tiene duro.

L’offerta presentata da Giulini e Bonato è di 5 milioni più dei bonus legati alle presenze e, magari, anche una percentuale sulla futura rivendita. Proposta che supera quella del Palermo. Il problema è che il ds Fusco ha dato la sua parola al collega rosanero Rinaudo e ai rappresentanti del City Group, quindi ora la Spal deve provare a convincere Prati ad accettare i rosanero. Nelle prossime ore si dovrebbe arrivare ad una soluzione, in un senso o nell’altro.