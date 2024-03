La Nazione: “Pisa, otto giornate: tutto da decidere”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa che si prepara per il Palermo e per il finale della stagione.

È ormai volto al termine l’ultimo fine settimana della stagione senza campionato. Tra mercoledì e giovedì, tutte le squadre di Serie B vedranno rientrare tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Si torna a fare sul serio, con otto giornate rimaste da giocare e tutto ancora da decidersi. Oltre al Pisa, la società con più calciatori impegnati in giro per il mondo è il Parma.

L’obiettivo della capolista al momento del rientro è quello di chiudere il più velocemente possibile la pratica promozione. Per prepararsi, gli emiliani hanno giocato – e stravinto (7-0) – un’amichevole contro gli svizzeri del Lugano. Totalmente diversa, invece, la situazione del Bari. La squadra di Iachini e Sibilli è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, e i playoff sono più che uno spettro.

Ieri i biancorossi hanno svolto l’ultima sessione di allenamento prima di due giorni di riposo. Al rientro i pugliesi sfideranno allo stadio il Modena di Bianco, a pari punti con la squadra di Aquilani ma senza vittoria dal 27 gennaio (3-0 al Parma). Le amichevoli, che in precedenza erano un must alla conclusione di ogni sosta per le nazionali, non sembrano più andare di moda. Non l’ha disputata il Bari, né il Cosenza, che senza dubbio sarà una delle squadre che più cambierà per la volata finale del campionato, in seguito al cambio in panchina, con il ritorno di Viali. I calabresi stanno sfruttando questi giorni per risanare il legame con la piazza, spingendo sul fattore entusiasmo: nei giorni scorsi allenamento a porte aperte con circa un centinaio di persone sugli spalti.