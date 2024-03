Reggiana, Gondo: «Nostro obiettivo è salvarci il prima possibile»

Cedric Gondo, attaccante della Reggiana ha parlato ai microfoni di “TuttoB” rilasciando le seguenti parole:

«Ai tempi della Fiorentina eri considerato un enfant prodige: che ricordi hai del reality ‘Calciatori – Giovani Speranze’ andato in onda su Mtv? «La Fiorentina mi ha accolto quando ero ragazzino, posso solo ringraziare perché mi ha aiutato a crescere. E poi c’è stata la parentesi del reality, che mi ha insegnato tante cose, soprattutto come gestire la pressione e restare coi piedi per terra, perché a 15-16 anni è facile inseguire la ‘fama’. Sono stati bei momenti. Formativi. Rimpianti per non essere riuscito a consacrarmi in Serie A? No, non ho rimpianti perché se non sono riuscito ad impormi nel massimo campionato è per colpa mia. Evidentemente quello che ho dimostrato non è stato abbastanza. Questo, però, è un motivo in più per migliorare: solo attraverso il lavoro potrò arrivare in pianta stabile a quei livelli»

«Cura per la pareggite? È una domanda a cui francamente non trovo risposta. In casa fatichiamo a vincere, è un dato di fatto, ma non dipende dalla pressione del nostro pubblico. Va così. Obiettivo? La salvezza, da conquistare prima possibile: questa è la priorità. Dovesse venire qualcosa di più, sarebbe tutto di guadagnato».