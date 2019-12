La Supercoppa Italiana è della Lazio, l’Arabia Saudita è amarissima per la Juve che deve arrendersi ancora una volta alla squadra di Simone Inzaghi, che la batte per la seconda volta in poche settimane. Luis Alberto, Lulic e Cataldi firmano il trionfo dei biancocelesti, che conquistano la quinta Supercoppa della loro storia due anni dopo l’ultima vinta sempre contro i bianconeri. Esce battuto Cristiano Ronaldo, che dopo 11 finali vinte consecutive interrompe la sua striscia a Riyad, rinvia l’appuntamento con il primo trofeo italiano Sarri, nella sua bacheca resta solo l’Europa League conquistata l’anno scorso con il Chelsea.