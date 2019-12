Il tecnico del Savoia, Parlato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match vinto contro l’Acireale: «Quando ho visto entrare in porta il 2 a 0 ho pensato che dovevo cambiare prima, che dovevo fare in modo di dare una mano ai ragazzi. Devo fare i complimenti all’Acireale, ma devo anche fare veramente dei complimenti enormi ai ragazzi perché sono riusciti a ribaltare tutto, bravi. Credo che sia giusto andare a correggere gli errori fatti oggi, ma credo che ad ogni cosa vada dato il suo tempo. Credo che ora veramente bisogna fare i complimenti ai ragazzi e di godersi il santo Natale. La squadra è veramente cresciuta come volevo, domenica dopo domenica bisogna andare a creare quella mentalità che possa dare più convinzione e più consapevolezza man mano che si cresce, oggi si sono superati nell’andare a fare tante cose che gli avevo chiesto insieme senza andare in tilt. Le emozioni dobbiamo cercare di tenerle sempre basse perché altrimenti ci facciamo prendere dalla confusione. Dobbiamo essere i primi a prenderci le responsabilità e a dare stimoli ai ragazzi. La testa è sempre focalizzata su noi stessi e sulla nostra crescita, godiamoci questo grande momento, ci sono state negli anni passati tante emozioni ma quest’anno forse mi sto superando. Anche se dovessero sapere il risultato i ragazzi, per me è deleterio perché ti fai prendere dalla foga per andare a vincere dalla partita e vai troppo di fretta. Bisogna fare bene a prescindere dagli altri. Il girone credo sia molto simile a quella che era la mia C2 quando giocavo con la priorità in tutte le squadre di avere sempre un atteggiamento molto concentrato e con 6 o 7 squadre di un livello molto alto.».