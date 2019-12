Il giocatore del Savoia, Orlando, ha parlato al termine del match vinto contro l’Acireale, ecco le sue parole: «Il gol per me è stata davvero una grande emozione, è stato un 2019 difficile, 6 mesi senza giocare e varie ricadute, in quel destro quindi si c’è stata tutta la rabbia ma soprattutto l’aver riaperto una partita che è stata qualcosa di spettacolare. Il risultato che è arrivato da Palermo ci fa vivere un Natale ancora più sereno. L’abbraccio con Parlato non è una cosa che faccio di solito ma oggi non è stato facile per lui fare la formazione davvero perché si è trovato davanti una scelta davvero difficile tra tanti campioni ed è stato bravissimo». A prendere la parola poi è stato Tascone: «Posso solo crescere giocando a fianco a questi veterani, posso veramente crescere tanto accanto a loro. Anche sul 2 a 0 ci credevo perché davvero è una squadra che non molla mai ed è una delle nostre caratteristiche il fatto di combattere dal primo all’ultimo minuto, lasciamo agli altri la presunzione; il primo tempo non siamo scesi con la cattiveria giusta ma non abbiamo mai davvero smesso di crederci». Ecco il video con le dichiarazioni: