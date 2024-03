La Juventus vuole l’ex Roma: acquisto prima dell’Europeo per blindarlo | Lo seguivano già da anni

La Juventus corre e pensa al mercato. Nel mirino di Giuntoli c’è l’ex Roma: manca la firma, poi sarà bianconero.

La Juventus pensa già al prossimo mercato estivo. Giuntoli ha in mano una serie di obiettivi, e la volontà è quella di consegnare al prossimo allenatore bianconero una squadra competitiva che possa tornare a lottare per vincere. Per farlo il ds ex Napoli dovrà accelerare i tempi, e provare a superare anche la feroce concorrenza.

La Vecchia Signora punterà a una rivoluzione soprattutto in attacco, viste le difficoltà incontrate in questo finale di stagione, e il raggiungimento della Champions League – ormai a un passo ma pur sempre da blindare – potrà permettere alla dirigenza di avere più margine dal punto di vista economico.

Stavolta però l’assist arriva direttamente dal giocatore. Un nazionale di Spalletti che ha ritrovato con l’ex allenatore campione d’Italia la maglia azzurra, e che adesso vuole tornare anche in Serie A a giocare ad alti livelli. L’attaccante, che farebbe al caso della Juve, era già stato vicino ai bianconeri nelle passate sessioni di mercato.

Juve, torna di moda l’esterno: c’è la volontà del giocatore di tornare in Italia

La Juve cambia abito in attacco. Nel 2025 sicuramente, visti i problemi di convivenza tra Vlahovic e Chiesa, sarà rivoluzione, con uno dei due – insieme a Milik e Kean – destinato all’addio. Inoltre la Juventus punterà sull’acquisto di alcuni parametri zero, e l’inserimento definitivo di giovani come Soulè e Yildiz.

A rinforzare il reparto offensivo, a maggior ragione in caso di addio di Allegri, potrebbe essere Niccolò Zaniolo. L’ex Roma, passato all’Aston Villa due stagioni fa, ha voglia di tirare a incidere in Serie A. E’ stata la maglia della nazionale a fare tornare nostalgia di casa all’ex Roma, già da tempo nel mirino delle big, Juve in primis. Adesso al Galatasaray, Zaniolo vuole mettersi in mostra grazie alla fiducia datagli da Spalletti, e magari sognare la maglia bianconera.

Zaniolo alla Juventus: le cifre del possibile affare

Il giocatore, che ha un contratto fino al 2024, ha un obbligo di riscatto condizionato col Galatasaray. I turchi però potrebbero lasciarlo andare a un costo che si aggira sui 15 milioni di euro, e vista la forte volontà del giocatore la cifra potrebbe anche scendere. Giuntoli dunque si assicurerebbe un calciatore di esperienza che ha ancora una lunga carriera davanti a sé.

La voglia di tornare in Italia è tanta per Zaniolo, che lo ha recentemente affermato, e tornarci tramite le porte principali dell’Allianz Stadium, sarebbe probabilmente per lui la soluzione migliore.