Inter, il mercato a parametro zero è obbligato: Marotta può solo cedere | Il primo a fare le valigie sarà lui

Inter ancora in passivo sul bilancio. Il mercato estivo sarà all’insegna del parametro zero: Marotta chiamato a un altro sacrificio

Non sempre piovono dal cielo i 50 milioni che l’anno scorso l’Inter ha immediatamente raccolto dall’operazione Onana. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri dovranno fare i conti con un bilancio ancora in negativo, in crescita rispetto allo scorso anno, ma ancora sotto di 50 milioni di euro. Ecco perché stavolta Marotta non potrà concedersi colpi alla Frattesi o alla Pavard – costati insieme più di 70 milioni di euro.

Il ds è chiamato a un mercato a parametro zero, nel penultimo dei suoi ultimi due anni all’Inter, e a provare a contenere i costi in attesa di un bilancio finalmente in verde. La proprietà in questo momento inoltre sono i rinnovi di contratto, tra Barella e Lautaro che hanno chiesto cifre importanti. La società sta andando incontro alle richieste dei due leader, senza abbassare i tetti, ma anche senza la possibilità di acquisire altri top player.

Se l’Inter vorrà fare investimenti improntati in entrata, dovrà sacrificare obbligatoriamente uno dei suoi pezzi pregiati. In questo momento la tattica dei lanciatissimi primi in classifica sembra quella dell’attesa, e per fare mercato la società dovrà prima vendere.

Inter, Marotta chiamato agli straordinari sul mercato

Non c’è, secondo quanto riporta la rosea, necessità di privarsi delle proprie stelle in questo momento per risanare i conti. Semmai, in caso di offerte importanti, l’Inter potrebbe decidere di cedere e reinvestire la stessa cifra sul mercato. Lo scorso anno era toccato al Milan cedere uno dei suoi leader alla Premier League, per poi rifare l’ossatura della squadra, ma in questo momento i nerazzurri potrebbero concentrarsi sul puntellare la rosa con innesti intelligenti e a basso costo.

E se c’è un maestro dei colpi a parametro zero, questo è proprio Marotta. Il ds ha spesso dimostrato di riuscire a mettere sotto contratto giocatori ai margini delle squadre, per dargli vita nuova. E’ successo con Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu, e potrebbe accadere ancora. Ma a chi rinuncerebbe l’Inter tra i top, in caso di un’offerta importante?

Inter, il possibile sacrificio per il mercato

Come rivelato nelle scorse settimane, l’Inter dovrebbe rispedire al mittente qualsiasi offerta per i suoi big, Barella e Latuaro su tutti considerati i più appetibili all’estero, tra Premier League e Paris Saint Germain. Ma c’è un altro nome che potrebbe interessare tra le fila dell’Inter ai club europei. Trattasi di Marcus Thuram, che potrebbe rappresentare il nuovo “Onana” del 2024.

Sì, perché il francese è arrivato a Milano lo scorso anno a parametro zero, e davanti a un’offerta da 60-70 milioni, l’occasione per l’Inter come nel caso del portiere adesso a Manchester, di effettuare una plusvalenza del genere, sarebbe troppo ghiotta forse da lasciarsela scappare.