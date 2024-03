Addio Bremer, Giuntoli corre ai ripari: l’obiettivo è lo stesso dei rossoneri | Lo fanno firmare a maggio

La Juventus prova a soffiare ai rossoneri uno degli obiettivi per la difesa. Giuntoli ha già in mente il sostituto di Bremer.

Dopo le voci che hanno riguardato in queste ore un possibile addio di Bremer, destinazione Premier League, la Juventus prova a non farsi trovare impreparata. Secondo quanto si apprende infatti, Giuntoli avrebbe individuato un altro difensore centrale, che in caso di cessione del brasiliano, potrebbe fare al caso della Juve.

Su di lui c’è anche il Milan, che già negli scorsi mesi si era informato ed era stato a un passo dall’acquisto anche a gennaio. Come noto le priorità dei rossoneri in questo momento sono altre, e riguardando soprattutto il reparto offensivo – con l’imminente ormai addio di Olivier Giroud -.

Il Milan spenderà sul mercato una cifra importante però anche per la difesa, e intende affiancare a Tomori, Kalulu, Gabbia e Thiaw altri due difensori per sostituire Kjaer. La volontà del club è quella di non farsi trovare in emergenza in difesa come accaduto quest’anno. L’obiettivo numero un però è insidiato anche dalla Juventus. In estate dunque è pronto l’ennesimo derby di mercato.

Milan e Juve sul difensore: derby di mercato

Da un lato la Juventus, decisa a fare fronte alla possibile partenza di Bremer, dall’altro il Milan, che per primo aveva messo gli occhi sul giocatore. Si prospetta una finestra estiva di mercato imprevedibile, con tanti big club sugli stessi obiettivi. La Juventus, secondo quanto riferito da L’Equipe, avrebbe messo gli occhi su Maxence Lacroix.

Il francese, adesso al Wolfsburg, in estate lascerà la Bundesliga e la Juventus potrebbe provare il sorpasso ai rossoneri. Il giocatore infatti sembrava il primo indiziato per rinforzare il reparto difensivo di Pioli, ma Giuntoli potrebbe – anche vista la situazione Djalo – affondare il colpo e prendere alla sprovvista il Milan.

Lacroix, contratto in scadenza nel 2025: colpo in saldo

Per la Juventus inoltre, si tratterebbe di un acquisto non a costo zero – come avvenuto per il portoghese Djalo – ma comunque in saldo. Lacroix infatti è in scadenza con il Wolfsburg, e a gennaio 2025 potrà firmare un nuovo contratto diventando proprietario del proprio cartellino.

La sua valutazione al momento si aggira sui 20 milioni di euro, prezzo però destinato a scendere visto il mancato rinnovo di contratto con i tedeschi. Il budget dall’eventuale cessione di Bremer potrebbe essere dunque reinvestito in altri colpi.