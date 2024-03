Napoli, anche il centrocampo è tutto da rifare: il pupillo di ADL vola in Liga | Firma a un passo

Il Napoli deve guardarsi le spalle dagli attacchi anche al centrocampo. Il preferito di De Laurentiis è già con le valigie in mano

Sarà un’altra estate dura per i tifosi del Napoli. Lo scorso anno infatti i partenopei non hanno nemmeno fatto in tempo a festeggiare uno storico Scudetto, e subito erano arrivate le prime crisi interne e cattive notizie. L’addio di Kim, non sostituito sul mercato nonostante i 50 milioni incassati. La pratica rinnovo Osimhen, ma soprattutto l’addio immotivato del condottiero del tricolore, Luciano Spalletti.

Una separazione per la quale il Napoli paga ancora le conseguenze, praticamente con la stessa rosa dello scorso anno e con decine di punti in meno in classifica. Adesso dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona, gli azzurri si aggrapperanno alla possibilità di raggiungere il quinto posto, ma il fronte mercato non sembra rincuorare i tifosi, anzi. Oltre al nigeriano già in partenza, e a Zielinski praticamente un giocatore dell’Inter, De Laurentiis potrebbe vedere partire un altro eroe dello Scudetto.

Il giocatore, che ha subito grandi lusinghe dalla Liga, ha strizzato l’occhiolino a una big del calcio Europeo, e a fine stagione sul suo futuro sono tanti i punti interrogati.

Napoli, tentazione Liga per il centrocampista

L’attacco sarà praticamente da rifare per il Napoli, con gli addii possibili non solo di Osimhen ma anche di Simeone e Raspadori che chiedono più spazio in campo. Ma anche il centrocampo rischia di disfarsi. O almeno quello che nel 2023 aveva portato il terzo scudetto, con Anguissa, Zielinski e Lobotka. Adesso sarebbe finito nel mirino delle big anche lo slovacco, praticamente l’unico ad aver mantenuto un livello di prestazioni elevato in questa stagione, a differenza di tutti i compagni di squadra.

Intercettato con la sua nazionale, il giocatore ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, e su quelle lusinghe ricevute di recente dal Barcellona che potrebbero farlo tentennare a fine anno. De Laurentiis, che stravede per Lobotka, potrebbe vedere partire un altro dei suoi pupilli in estate.

Lobotka, le avance di Xavi e il futuro dello slovacco

Dichiarazioni che hanno messo in apprensione i tifosi del Napoli, quelle di Lobotka. In aeroporto ai giornalisti, il centrocampista ha risposto a una domanda sulle avance fatte da Xavi. Parole, dice Lobotka, che fanno piacere, e sul futuro “Si vedrà”. Lo slovacco che piace tanto all’allenatore blaugrana, potrebbe tentennare davanti a un’offerta del Barcellona, ma adesso rimane concentrato sulla stagione: “Abbiamo una partita importante con l’Atalanta“. Inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2027, rinnovato lo scorso anno. Il Barca avrebbe il gradimento del centrocampista, ma non sarà facile in ogni caso strapparlo a De Laurentiis che lo valuta non meno di 30 milioni di euro.