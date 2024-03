150 milioni di euro: Milan, follia estiva per la Champions | In arrivo l’acquisto più caro della storia

Il Milan si prepara a fare follie sul mercato. Società decisa a investire: i tifosi si aspettano l’acquisto più caro della storia del club.

Sarà mercato estivo ancora ricca di colpi per i rossoneri. Il Milan vuole infatti chiudere il cerchio, dopo i tanti acquisti dell’estate 2023, e puntellare la squadra con una serie di operazioni importanti e mirate. La difesa sarà uno dei reparti ad avere la precedenza, anche se tutti gli occhi sono sul centravanti. Il diavolo vuole sostituire Giroud, con un piede ormai in MLS, e punta a grandi nomi.

Secondo la Gazzetta dello Sport inoltre, il budget quest’anno per il solo mercato in entrata è strepitoso. Si parla di 150 milioni che i rossoneri potrebbero ricavare contando i premi Europa League, la qualificazione in Champions – ormai a un passo – e alcune cessioni importanti. Ma il Milan non si priverà dei suoi pezzi pregiati. Le plusvalenze arriveranno dai riscatti di alcuni calciatori al momento lontani da Milanello.

Milan, che budget per il mercato: così Ibra vuole la seconda stella

Il Milan inizia a programmare l’assalto alla seconda stella, che quest’anno verrà raggiunta dall’Inter, già da subito. Per farlo il neo dirigente pensa a rinforzi mirati e calciatori in rampa di lancio, pronti a colmare il gap con le big europee. Il Milan potrebbe incassare dunque circa 15 milioni per il riscatto di Saelemaekers – o inserire il belga direttamente in una trattativa col Bologna – 26 da De Ketelaere e altri 5 da Daniel Maldini. Un bel bottino per provare l’assalto a qualche grande nome.

Inoltre ci sono anche i 50 milioni provenienti dalle Coppe Europee e altri 50 milioni della qualificazione Champions. In questo modo i rossoneri non dovranno privarsi di nessun big, ne Theo ne Maignan, per regalare ai tifosi un mercato da top club.

Milan, 50 milioni per Zirkzee

Qualora dovesse partire l’assalto a Zirkzee, il Milan si preparerebbe per il colpo più caro della sua storia. Mai infatti i rossoneri sono arrivati a tanto, anche se questa potrebbe essere l’estate giusta come già ampiamente spiegato. Le ragioni sono tante, ma anche i contendenti. Il diavolo ha la necessità di sostituire Giroud, e per strappare al Bologna – o eventualmente al Bayern Monaco – l’olandese, lo sforzo economico sarebbe molto importante.

Si parla di cifre che si aggirano sui 50 milioni per Zirkzee, che andrebbe a formare insieme a Leao, Pulisic e Loftus un reparto offensivo giovane e spumeggiante. Di prospettiva ma subito pronto per vincere. Al posto dell’ex Bayern potrebbe anche arrivare Sisko, del Lipsia, sicuramente meno caro ma altrettanto qualitativo. L’alternativa rimane Gyokeres, svedese dello Sporting Lisbona, che grazie alla mediazione di Ibrahimovic balzare in cima alla lista.