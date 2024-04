Secolo XIX: “Spezia, l’ultima vittoria contro il Palermo porta la firma di Francesco Migliore. Per i rosanero un solo successo. I precedenti”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX – La Spezia” si sofferma sui precedenti tra Spezia e Palermo.

L’ultimo confronto allo stadio Picco tra Spezia e Palermo porta la data del 23 dicembre 2018, quando impattarono per 1-1. Vantaggio rosanero di Falletti al 25· del primo tempo, replica nove minuti dopo di Capradossi. Le aquile, allenate da Vincenzo Marino, in campo con Lamanna, De Col, Capradossi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Vignali, Gyasi (41· st. Gudjohnsen), Pierini (36· st. Bastoni).

In totale i due club si sono incontrati otto volte con quattro vittorie liguri, altrettanti pareggi e una vittoria siciliana. Il 21 settembre 2013, i locali superarono il Palermo in B per 1-0 con rete di Migliore al 14 della ripresa. Erano quasi settanta anni che i due sodalizi non si sfidavano.

La prima sfida in assoluto risale al 30/31, sempre tra i cadetti e il match si chiuse 1-1. Vantaggio locale con Cappelli al 48 replica di Ruffino al 64. Aquilotti in campo con Strati, Caiti, Farina, Meoni, Bozzo, De Barbieri, Girino, Andrei, Zunino, Cappelli, Ghidoni. La stagione successiva, i rosaneri conquistarono l’unica vittoria al Picco col risultato di 2-1, grazie a Banchero II al 5 e Ruffino al 72. Inutile la rete di Cappelli al 73.