Come si legge su “TuttoC.com” c’è un nuovo capitolo delle vicende relative al Seregno. La commissione per le acquisizione di partecipazioni societarie presso la FIGC ha infatti dato il suo responso sul passaggio di quote avvenuto a inizio anno – per la precisione il 15 gennaio – con la cessione da Davide Erba alla Big One Energy di Fabio Iurato e Giorgio Coviello. Un responso reso necessario dalla normativa adottata dalla Federcalcio in materia di controlli sui passaggi di quote societarie superiori al 10 per cento. Un responso che, secondo quanto raccolto da TuttoC e TMW, ha avuto esito negativo.

Documentazione carente. Nel documento, a cui la nostra redazione ha avuto accesso, la commissione ad hoc della FIGC comunica che “la documentazione prodotta è risultata carente o non conforme a quanto richiesto dall’art. 20-bis delle NOIF”. Nello specifico, mancherebbe la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità della sig.ra Carinci Alessandra. Ma soprattutto l’attestazione bancaria prodotta dalla Big One Energy “non soddisfa le specifiche previste” dalle norme, “non copre, a ritroso, il biennio di decorrenza nel rapporto con l’istituto di credito” e “non è integrata da attestazioni rese da istituti di credito che abbiano avuto, con essa, rapporti pregressi” sempre secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento del passaggio societario.

Quindici giorni o la società torna indietro. Le inadempienze, prosegue il documento, sono sanzionabili e comporterebbero l’obbligo della cessione delle quote acquisite in difetto dei requisiti: in sostanza, il Seregno tornerebbe di proprietà di Erba. La nuova società ha però 15 giorni dalla ricezione del documento – datato 11 aprile 2022 – per chiedere il riesame, nel qual caso i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria saranno valutati in base alla normativa oggi vigente, cioè quella applicabile dal 17 marzo 2022, che ha “alleggerito” alcune questioni procedurali ma non intaccato la sostanza delle regole. Quindici giorni di tempo, per la cronaca, spostano il calendario della vicenda a dopo la fine della regular season, che attualmente vede il Seregno terzultimo con due punti di vantaggio sulla Giana Erminio.