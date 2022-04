I tifosi riabbracciano il Palermo e viceversa. Questo pomeriggio presso lo store ufficiale del Palermo allo stadio “Renzo Barbera” Matteo Brunori ed Edoardo Soleri sono stati protagonisti di una sessione di foto e autografi.

Circa 300 i sostenitori rosanero accorsi oggi allo stadio, come non accadeva da diverso tempo. Quello odierno, infatti, è stato il primo incontro in store dell’era Mirri ed ha avuto un gran successo. Tante foto ricordo, strette di mano e autografi su cartoline, maglie, sciarpe, cappellini e gadget vari.

Un bagno d’affetto per i due attaccanti, capocannonieri di un Palermo che spera si appresta a disputare i playoff, nell’attesa di capire se da secondi, terzi o quarti. “Portateci in B” è stato il motto, che quasi ogni singolo tifoso oggi ha espresso nei confronti dei due beniamini rosanero. La giusta carica per disputare al meglio gli spareggi, sperando che il sogno dei tifosi diventi realtà.

Di seguito alcuni video:

A breve online la fotogallery dell’evento con tante foto scattate da noi ai tifosi rosanero con Brunori e Soleri.