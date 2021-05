L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione societaria del Catania.

C’è grande agitazione in casa Sigi. Resta sempre meno tempo per iscrivere la squadra al campionato e servono 2,7 milioni per arrivare alla data del 28 giugno evitando sorprese spiacevoli.





Il nodo principale, però, resta la riduzione del debito con l’erario e con il comune di Mascalucia.