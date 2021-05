L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla favola del palermitano ed ex rosa Antonino Gallo.

Appena archiviata la delusione per l’eliminazione dai playoff di Serie B, il giovane talento ha ricevuto la convocazione della nazionale Under 20. Giusto il tempo di godersi la famiglia con una breve puntata nella sua Palermo e già domani Tony si metterà in viaggio verso Tirrenia.





Gallo potrebbe esibirsi anche nel test contro la Nazionale maggiore