Al momento in casa Roma non ci sono novità sul ritorno in campo per gli allenamenti con le calciatrici giallorosse che sono rientrate tutte nelle proprie abitazioni o nei paesi di provenienza. Al momento un loro rientro in Italia (con conseguente periodo di quarantena) non è previsto. Si attendono le decisioni da parte del Consiglio Federale sopratutto sul protocollo sanitario e i costi che ne conseguono che potrebbero pesare sopratutto sulle squadre minori non legate a club maschili. La Roma in questo senso non dovrebbe avere problemi a rispettarli, ma per ora non è previsto un rientro in campo per gli allenamenti all’Acqua Acetosa, impianto del CONI.