Bel gesto di solidarietà di Leo Messi. La stella del Barcellona, come riporta il Mundo Deportivo, ha donato 500mila euro nella lotta al Coronavirus, sostenendo la campagna “Juntos por la salud argentina“. Una donazione che, come riporta alfredopedulla.com, contribuirà all’acquisto di materiali di protezione per medici e infermieri degli ospedali argentini, oltre a macchinari e respiratori utili per contrastare l’emergenza Coronavirus.