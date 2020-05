Mercoledì 11 marzo Borussia Mönchengladbach e Colonia erano scese in campo per il recupero della 21ª giornata della Bundesliga. Vinsero i padroni di casa per 2-1. Poi lo stop al campionato a causa dell’emergenza coronavirus che ha praticamente fermato tutto lo sport mondiale, costringendo al rinvio al 2021 anche dei grandi eventi previsti per la prossima estate (campionato europeo di calcio e Olimpiadi). Dopo poco più di due mesi però il massimo campionato tedesco di calcio sarà il primo tra i più importanti tornei europei a provare a ripartire: il via libera è arrivato negli scorsi giorni direttamente dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel e da sabato prossimo, fino a lunedì 18 andranno in scena le nove le sfide in programma per la 26ª giornata. Ovviamente tutti i match si disputeranno senza tifosi, rigorosamente a porte chiuse. Come riporta corrieredellosport.it, si ripartirà con questa classifica: Bayern Monaco primo a quota 55 punti, Borussia Dortmund secondo a 51. Poi Lipsia (50) e Borussia Mönchengladbach (49).

Si parte sabato 16 maggio con cinque partite alle 15.30 e una alle 18.30. Borussia Dortmund–Schalke sarà il match clou del primo pomeriggio e Sky Sport lo trasmetterà in diretta su Sky Sport Football (canale 203). Tutte le altre partite delle 15.30 andranno in onda su Sky Sport Uno (diretta gol, canale 201). Alle 18.30 sarà poi il turno di Eintracht Francoforte–Borussia Mönchengladbach: anche questa gara sarà in diretta tv su Sky Sport Football (e anche Sky Sport Uno). Domenica 17 sono in programma, invece, altri due match: Colonia–Mainz alle 15.30 e Union Berlino-Bayern Monaco alle 18.00. Entrambi i match saranno trasmessi su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Infine lunedì sera, alle 20.30, chiuderanno il programma della 26ª giornata Werder Brema-Bayer Leverkusen in un match che si preannuncia molto importante sia per quanto riguarda la zona salvezza che per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Sabato 16 maggio

Augsburg-Wolfsburg (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Borussia Dortmund-Schalke 04 (ore 15.30): diretta Sky Sport Football.

Fortuna Düsseldorf-Paderborn (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Hoffenheim-Hertha (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

RB Lipsia-Friburgo (ore 15.30): diretta gol Sky Sport Uno.

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (ore 18.30): diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Domenica 17 maggio

Colonia-Mainz (ore 15.30): diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Union Berlino-Bayern Monaco (ore 18.00): diretta Sky Sport Uno e Sport Football.

Lunedì 18 maggio

Werder Brema-Bayer Leverkusen (ore 20.30): diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football.