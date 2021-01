Kokorin ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo negli ultimi anni, ma dal punto di vista tecnico è in grado di fare la differenza.

I tifosi della Fiorentina pensano in grande e si sono scatenati anche per l’arrivo in città di Daria Valitova, moglie del calciatore.





Su Instagram è seguitissima, sono infatti 100mila i follower. Gli scatti sono sexy e hanno lasciato il segno, la Wags si è ripresa anche con la mascherina della Fiorentina.

Ecco alcuni sui scatti.