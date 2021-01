Giuseppe Pavone, direttore sportivo della Juve Stabia, in conferenza stampa ha commentato la sconfitta per 0-2 nel derby con la Casertana.

Queste le sue parole: «Non si può additare niente alla squadra, ha fatto di tutto e almeno il pari ci stava tutto. Purtroppo per ora ci dice un po’ male. Visto e considerato che i ritiri, per me, non servono, togliamo il ritiro e ci ricompattiamo comunque.





Crediamo nel lavoro di questo staff e andiamo avanti, sicuri e certi di superare questa situazione. Giocare ogni tre giorni non ci sta aiutando, gli infortuni stanno condizionando la resa: non è facile rinunciare a giocatori come Mastalli, Orlando e Cernigoi. È un momento difficile per noi ma siamo sicuri che con la disciplina imposta dalla società e il lavoro dello staff tecnico ne usciremo insieme».