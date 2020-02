«E’ stato uno shock quando l’ho saputo. Non finirà così . Adesso devono fare i conti con questa situazione e io non ho idea di cosa possa accadere in futuro. Da quando sono qui, il Manchester City con Guardiola ha giocato un calcio sensazionale. L’ho sempre ammirato. Mi dispiace per Pep e per i giocatori perché… ‘wow’, loro di sicuro non hanno fatto niente di sbagliato. Hanno solo giocato un gran bel calcio. Ovunque sia andato Guardiola ha aiutato il calcio locale a crescere ma alla fine dobbiamo rispettare certe regole. Posso solo immaginare che una decisione simile sia difficile da accettare per qualsiasi sportivo». Queste le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, rilasciate nel postpartita del match contro il Norwich in merito all’esclusione del Manchester City dalla Champions League.