Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha tanti estimatori sia in Italia che all’estero e a fine stagione potrebbe lasciare i rossoneri in cerca di una nuova avventura. Secondo quanto riporta “TMW” il club milanese però già sta cercando il sostituto, che potrebbe essere una vecchia conoscenza del Palermo. Infatti il nome in pole position per sostituire “Gigio” è quello di Salvatore Sirigu, attuale estremo difensore del Torino.