A Napoli non c’è pace, dopo la burrascosa prima parte di stagione, continuano i guai per Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta “La Repubblica” in casa partenopea è scoppiato il caso Allan, il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Cagliari perchè secondo il tecnico calabrese si allena con scarso impegno. “Basta così. Vai negli spogliatoi”, gli avrebbe urlato Gattuso dopo un allenamento senza troppa voglia da parte del mediano verdeoro, cacciandolo di fatto via. L’ipotesi addio a fine stagione si fa sempre più concreta per il brasiliano.