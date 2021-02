Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore Jérôme Boateng, è stata trovata morta dopo una settimana dalla separazione tra i due.

E’ il portale “Globo” a rilanciare l’indiscrezione. La modella di 25 anni è stata trovata nel suo appartamento di Berlino martedì dalla polizia che afferma che la morte non è stata trattata come sospetta. Nata in Polonia, Kasia è diventata famosa dopo essere apparsa nel programma televisivo “Germany’s Next Top Model” nel 2012.