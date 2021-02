Prosegue il lavoro tra la Sigi e Joe Tacopina per arrivare al closing entro il 25 febbraio.

Secondo quanto riporta “Newscatania.com” nelle ultime ore ci sono stati passi avanti anche nella trattativa tra la Sigi e l’Agenzia delle Entrate e anche se non si è ancora raggiunta l’intesa per la riduzione del debito del club rossazzurro ieri c’è stato un ulteriore avvicinamento tra le parti, che porta ad avere sensazioni positive sull’accordo definitivo. Nei prossimi giorni ci sarà invece un nuovo appuntamento tra la Sigi e il Comune di Mascalucia, con cui si è ripreso a lavorare in sinergia già da alcuni giorni e sembra si possa trovare un’intesa prima del 25 febbraio.