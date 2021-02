“La UEFA può confermare ufficialmente che la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra SL Benfica e Arsenal FC si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’ora del calcio d’inizio (21: 00CET) rimarranno le stesse”.

Così la Federcalcio europea ha annunciato lo spostamento ufficiale in Italia di un altro incontro valido per la seconda competizione per club.