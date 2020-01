Colpo per la Juventus. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, nella mattinata di oggi, Dejan Kulusevski, è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus. Il club bianconero ha acquistato il talento dall’Atalanta per 35 milioni di euro a cui si aggiungono 9 milioni di bonus. Lo svedese firmerà un contratto da 2,5 milioni di ingaggio a stagione a salire per cinque anni, ma si aggregherà alla formazione di Sarri solo a partire dalla prossima stagione.