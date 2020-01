Il Parma si proietta sul calciomercato per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, il club ducale avrebbe messo nel mirino Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal ed ex Palermo. La trattativa è in corso, ma anche il Genoa vorrebbe acquisire le prestazioni dello sloveno.