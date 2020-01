Giuseppe Piraino, procuratore di Andrea Petta, difensore in uscita dalla Sicula Leonzio, accostato anche al Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com”. Ecco quanto affermato: «Il mio assistito al Taranto? L’operazione è sfumata perché il calciatore non ha intenzione di scendere di categoria e quindi andare a giocare in Serie D. Valutiamo proposte dalla C».