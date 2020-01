La Juventus ieri ha dominato contro il Cagliari, la squadra bianconera si è imposta per 4-0 mantenendo la testa della classifica. Unica nota negativa, secondo quanto riporta “calcioweb.eu” è un tweet da parte di Gustavo Dybala, fratello di Paulo, ex talento del Palermo, che subito dopo la sostituzione della Joya ha postato su twitter una frase, scrivendo: “Sono stanco di questo signore”. Tante le interpretazioni per questo messaggio, ma la maggior parte degli addetti ai lavori ha pensato che la frase si possa riferire a Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri.