Stefano Moreo non è riuscito a incidere nell’Empoli, l’attaccante ex Palermo ha giocato poche partite e non si è conquistato il posto da titolare nella squadra toscana. Secondo quanto riporta ” Il Secolo XIX” su di lui ci sarebbe l’interesse dello Spezia, che vede in Moreo un ottimo rinforzo per rilanciare l’attacco della squadra ligure.