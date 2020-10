Tiene banco in Serie A il caos attorno Juventus-Napoli, visto che la squadra partenopea non si è presentata allo Juventus Stadium. Oggi arriverà la sentenza del giudice Mastrandrea.

Secondo quanto riporta “Tuttosport” sono due le opzioni, la prima è quella del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Mentre la seconda vede la riprogrammazione della partita, con la penalizzazione di 1 punto del Napoli, per non essersi presentato.





Al momento sembra tutto andare verso la riprogrammazione della partita.