Kwadwo Asamoah, ex centrocampista di Juventus e Inter, è alla ricerca di una nuova squadra dopo essersi svincolato dai nerazzurri.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” il centrocampista ghanese piace molto al Brescia, che vede in lui un profilo d’esperienza per puntare subito alla promozione in Serie A.





L’inizio per le rondinelle è stato complicato, infatti è già arrivato l’esonero di Delneri, ma l’arrivo di Asamoah potrebbe essere un gran colpo per il campionato cadetto.