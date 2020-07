La “Joya” bianconera sta trascinando la squadra in campionato: gol pesanti, giocate decisive e un feeling sempre maggiore con Cristiano Ronaldo e compagni. Dybala vuole restare a Torino per scrivere la storia. Ecco perché la Juventus vuole trattenerlo e offrirgli un contratto lungo, fino al 2025. Probabilmente, come riporta “Itasportpress.it”, l’ingaggio dell’ex rosa supererà i 10 milioni netti a stagione, pareggiando o superando la quota massima fin qui percepita da Matthijs De Ligt con 12 milioni. La volotà tra le parti appare chiara, presto l’accordo si farà.