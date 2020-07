La situazione di stallo che si sta vivendo a Torre Annunziata da almeno un mese, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi del Savoia, che attendono novità in merito alla questione stadio. I lavori al Giraud sono indispensabili se si vuole ottenere il ripescaggio in Lega Pro, ma siamo già arrivati al mese di luglio e i lavori non sono inziati. I tifosi del Savoia hanno quindi deciso di manifestare tutto il loro il malcontento con uno striscione che recita: “Da vent’anni uno stadio senza agibilità… Da una vita politici senza dignità”. In alto la foto in questione.