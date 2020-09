L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” rivela il malumore di Paulo Dybala, attaccante della Juventus. L’ex rosa è sorpreso che la società bianconera non si sia fatta viva per portare avanti il discorso rinnovo, in scadenza nel 2022. L’ultima proposta di 11 milioni di euro si avvicinava alle richieste della Joya.