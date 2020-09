L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, purtroppo arrivano brutte notizie da Cinisi in provincia di Palermo, infatti una famiglia composta da 4 persone è risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto riporta “Gds.it” i soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi. Ad annunciarlo è stato il sindaco del Comune, Giangiacomo Palazzolo, di seguito quanto scritto dal primo cittadino:

“Cari concittadini, ho ricevuto comunicazione dell’Asp con la quale si informa che un intero nucleo familiare di 4 persone è risultato positivo al Covid 19. I nostri compaesani stanno bene e sono in isolamento presso la propria abitazione ed è stato avviato il ‘tracciamento contatti’ per le persone con cui sono state a stretto contatto. Vi invito a non abbassare la guardia e a rispettare semplici regole che ormai abbiamo tutti imparato: obbligo di uso delle mascherine così come previsto dalle ordinanze nazionali e regionali; distanziamento interpersonale; lavaggio frequente delle mani. Attenersi alle regole è una forma di rispetto per tutti, principalmente per noi stessi, per gli interlocutori, per i familiari, per gli anziani”