Secondo quanto riporta il portale ‘Don Balon’, dopo il flop in finale di Coppa Italia, emergono nuove clamorose indiscrezioni sul futuro dell’ex Palermo Dybala. Quest’ultimo potrebbe infatti essere l’erede di Messi al Barcellona, la ‘Joya’ affiancherebbe l’attuale dieci del club spagnolo prima di prendere il suo posto nello scacchiere blaugrana. Infatti, Messi avrebbe dato il benestare ad un possibile arrivo del numero dieci bianconero. La trattativa potrebbe essere facilitata da un’eventuale arrivo in bianconero di Neymar, uno dei candidati a sostituire Dybala in caso d’addio.