Juve Stabia e Virtus Entella hanno concluso l’incontro del Romeo Menti con un pareggio per 1-1, ma non è stato il risultato finale della partita a fare maggiormente scalpore. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com” infatti dopo il triplice fischio ci sarebbe stato un alterco particolarmente acceso fra un membro dello staff campano e Mauro Coppolaro, espulso nel corso della sfida: il difensore ligure si trova al momento in ospedale per accertamenti a causa di un colpo subito. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni agenti delle forze dell’ordine e il delegato della Lega.