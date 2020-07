Clamoroso scandalo in Serie A. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, i fratelli Traore, Hamed, centrocampista 20enne del Sassuolo, e Amad Diallo, 17enne attaccante dell’Atalanta, sono stati invischiati in un’indagine della Procura di Parma che ha portato all’accusa di “falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” per 5 ivoriani. Il padre Hamed Mamadou Traore sarebbe “in prestito” per fornire il cognome ai calciatori. Una vicenda che ricorda quella dell’ex Chievo Luciano, che in realtà si chiamava Eriberto. Giovanni Damiano Drago ha dichiarato “di essere a conoscenza che Tehe, coimputato nello stesso procedimento, oltre ai falsi ricongiungimenti familiari già contestatigli, tra il 2014 e il 2015, con la complicità di altri suoi connazionali, avrebbe consentito l’ingresso irregolare in Italia di cinque giovanissime promesse del calcio ivoriano, alcune delle quali sarebbero state ingaggiate in società di calcio professionistico”. I calciatori rischiano una pesante squalifica, nessun coinvolgimento per le società.