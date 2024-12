Juve Stabia: possibile ingresso in società della Brera Holdings. La situazione

Possibile svolta societaria nel futuro della Juve Stabia. Nella giornata di lunedì 9 dicembre, il presidente Andrea Langella potrebbe parlare in conferenza stampa per aggiornare sui possibili sviluppi legati a nuovi ingressi in società. Pare che anche la Brera Holdings, che – riporta Stabia Channel – è già stata in trattativa con Brescia, Salernitana e Spezia, sia interessata a entrare nel club campano. Non si tratta dell’unica pista, ma dati i recenti tentativi in Serie B è sicuramente un’idea che potrebbe essere concreta.

