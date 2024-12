Calabro presenta Carrarese-Palermo: «Serviranno mentalità e strategia per battere i rosanero»

A due giorni dalla partita contro il Palermo, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa dichiarando le seguenti parole in merito al match, valido per la sedicesima giornata di Serie B:

«Sicuramente contro il Palermo sarà una gara delicata ma ogni partita è difficile perchè nasconde delle insidie diverse, a prescindere dall’avversario. Come tutte le prossime avversarie, abbiamo studiato bene i rosanero: hanno prerogative importanti sia sul piano tecnico che sulla struttura della rosa. Oltre alla mentalità servirà molta strategia per contenere le loro abilità. Noi veniamo da una sconfitta ma fa parte del percorso, poi è chiaro che gli episodi hanno fatto la differenza. Sia noi che il Palermo non abbiamo mai ricevuto un rosso e inoltre loro non hanno mai concesso un rigore, mentre noi sei: questi sono dettagli sui quali bisogna stare attenti e abbiamo lavorato anche su questo. Sabato sarà assente Coppolaro, pensavo che il suo recupero fosse più tempestivo».