ONMS: restrizioni per due gare dell’16^ giornata di Serie B

Domani sera, venerdì 6 dicembre, Juve Stabia-Sudtirol inaugurerà la 16esima giornata di Serie B. l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha indicato le restrizioni da prendere nelle gare di questo turno di campionato ritenute a rischio:

Per l’incontro di calcio di Serie B “Mantova-Pisa” in programma il 7 dicembre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Pisa Sporting Club”, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Pisa Sporting club”, ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti;

vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio – escluso il settore ospiti – ai soli residenti nella Provincia di Mantova, nonché ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “Mantova 1911”, ovunque residenti;

incedibilità dei titoli d’accesso;

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Bari-Cesena” in programma il 7 dicembre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Emilia-Romagna esclusivamente per il settore ospiti;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.