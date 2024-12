Possanzini presenta Mantova-Pisa: «Crediamo nelle nostre armi»

L’allenatore del Mantova, Davide Possanzini, ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato contro il Pisa, in programma sabato 7 dicembre:

«Sarà sicuramente una sfida complicata. Prima di tutto perché il Pisa ha grandi elementi di qualità e che sta facendo un grande torneo. Credo che abbiano grande equilibrio e capacità nello sfruttare i momenti vicini alla porta avversaria. Per noi però rimane un appuntamento stimolante perché affrontiamo una squadra che la classifica dice essere più forte di noi, ma noi crediamo nelle nostre armi».

«Il calo del Pisa nelle ultime due gare? Credo che sia un caso se si va ad analizzare, in particolare, la gara col Cosenza. Hanno sbagliato un rigore in modo incredibile e – afferma Possanzini – lì avrebbero chiuso la gara. Non hanno vinto la gara solo per due episodi e due eurogol. Partite come questa per noi si caricano e si preparano da sole perché è stimolante affrontare formazioni come il Pisa. Molto meglio che sfidare squadre che sulla carta sono etichettate come inferiori a noi»