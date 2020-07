Francesco Manniello, socio della Juve Stabia è una furia in seguito al 2-2 a Frosinone con polemiche arbitrali. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: «Abbiamo subito uno scempio arbitrale: il loro gol è in fuorigioco, a noi è stato annullato un gol regolare ed il rigore del Frosinone lo avete visto tutti con l’attaccante che era in fuorigioco. Facciamo sacrifici enormi sia economici che lavorativi e vengono vanificati da errori dell’arbitro e non mi sta bene. Questa Serie B già è falsata col Livorno che gioca coi ragazzini e col Benevento che da quando è in A perde e pareggia in casa e fuori e se a questo aggiungiamo gli arbitri non mi sta bene. Mi farò sentire in Lega».